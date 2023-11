Disco, Beat und Bowle

× Erweitern Foto: Kathleen Sullivan, pexels.com, gemeinfrei BeatClub-Fasching

Die „Beat Club“-Partyreihe bläst zur fünften Jahreszeit und lädt am 11.11. zur heißen Party mit Fummel, Federboas und Luftschlangen. An den Decks sorgt DJ Andi – bekannt aus der Schlosskeller-Disco in Darmstadt – für den richtigen Faschings-Soundtrack zum Start in die Saison 2023/24. Wer mag, kommt im Kostüm (machen eh alle) und gibt Bützchen. Um in Stimmung zu kommen, rührt das Switch-Team außerdem seine berühmte Bowle an. Die wolle mer reilasse!

11.11., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 21 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt