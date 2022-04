Diva and Bitch

× Erweitern Foto: Hans Lechner

Showgirls-Chefin Vanessa P. hat Lust auf Experimente: Angeblich ist sie frisch geliftet und lädt im April zur knalligen Show im hübschen Kulturraum „Denkbar“ im Frankfurter Nordend.

Als Komplizin hat sie sich die Queen und Internet-Talkerin Christy Moon an die Seite geholt; in ihren regelmäßigen Instagram-Plauderrunden spricht sie gerne über Tabuthemen in der Community, auf der Bühne zeigt die Moon heiße Shows. Unter dem Titel „The Diva and the Bitch“ kommen Vanessa und Christy nun zusammen; aber wer ist dann Diva und wer Bitch?

23.4., Denkbar, Spohrstr. 46a, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com