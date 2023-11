Diva Deluxe 2023 – Das Finale

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com Diva Deluxe 2023

Das wird die Frankfurter Drag-Sause des Jahres: Dive Deluxe prämiert ihre diesjährige Siegerin mit einer großen Party im Karlson voller Performances, Voting-Spaß und vor allem jeder Menger queerer Party-Power! Aus der Vielzahl von Bewerbungen talentierter Nachwuchs-Queens haben sich Miss Roxxy, Ember Remember, Harpy Fatale, Angela Ferkel und Loona Tension fürs Finale qualifiziert (Loona rückt für Heidi Witzka nach, die sich zwar qualifiziert hatte, aber ihre Show mit Live-Gesang wegen der technischen Gegebenheiten im Karlson nicht umsetzen kann). Am 18. November geht’s also um die Wurst: Die Kandidatinnen stellen sich dem Urteil des Publikums sowie einer Fach-Jury bestehend aus Jessica Walker, Babsi Heart und Gracia Gracioso. In loser Reihenfolge und über den Party-Abend verteilt zeigt jede Final-Queen ihre persönliche Performance im Mainfloor-Bereich des Karlson. Ein Gong kündigt die einzelnen Shows an. Das Voting erfolgt per Jetons, die sowohl die Jury als auch das Publikum in Sammelgefäße der jeweiligen Queens werfen können. Eine mündliche Bewertung seitens der Jury wird es beim Finale nicht geben. Jetons bekommen die Gäste beim Einlass und via Getränke-Kauf an den Bars. Tipp: vom 13. bis 18. November kann man schon Vorab-Jetons im Lucky’s via Getränkekauf bekommen. Auf die Diva Deluxe 2023 warten tolle Gewinne: Krone, Schärpe, Blumen und 444 Euro Preisgeld, einen Auftritt bei der „Ballroom – Code Queer“-Party, beim CSD Frankfurt 2024 sowie beim CSD Mainz 2024.

Das ist aber nur ein Teil des Events – denn die Party soll beim Diva Deluxe Finale nicht zu kurz kommen!

Für den richtigen Sound sorgen DJ U GO BOY mit Pop und überraschenden Übergängen, im Basement heizt DJ Zinner mit Charts, House und Melodic Techno ein. Last but not least sorgt das Drag-Trio JFK alias Jazz Cortes, Feeby Fergison und Cimberly Clark mit einer fulminaten Auftaktshow für den richtigen Einstieg in den Abend. Oh What A Night!

18.11., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.diva-deluxe.com