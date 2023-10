DIVA DELUXE 2023 – Das Semi-Finale

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com, gemeinfrei

Die Königin ist zurück: Diva Deluxe, der Frankfurter Drag-Contest für Queens From All Over, kommt zurück! Die Vorbereitungen für den Mega-Event sind immens: Bis zum 30. September konnten sich Nachwuchsqueens bewerben. Neu ist, dass die geschlechtliche Identität keine Rolle spielen wird und auch Bewerber*innen außerhalb Hessens teilnehmen können.

Alle Bewerbungsvideos wurden gesammelt und am Sonntag, dem 1. Oktober 2023, gleichzeitig auf den Social-Media-Kanälen der DIVA DELUXE veröffentlicht (Facebook, Instagram und TikTok). Damit stellen sich alle Bewerber*innen zusammen vor!

Am 8. Oktober geht’s dann um die erste Wurst: Das DIVA DELUXE Semi-Finale wird als Live-Stream-Show auf allen DIVA DELUXE Kanälen gestreamt.

× Erweitern Illustration: DIVA DELUXE

DIVA DELUXE Moderator Pierre Berlet führt durch die Show und begrüßt Überraschungsgäste auf dem DIVA-Sofa. Auch hier wird nicht gekleckert, denn die Semi-Final-Jury besteht aus insgesamt 27 (!) gestandenen Queens, die aus allen Bewerbungsvideos die fünf Finalist*innen 2023 wählen.

In der Jury finden sich unter anderem so prominente Queens wie Babsi Heart, Jessica Walker, Kelly Heelton, Gracia Gracioso, Tante Gladice, Vanessa P., Jazz Cortes, Giselle Hipps, Christy Moon, Maxima Love, Feeby Fergison, Nicci Mix oder Robin D’Show.

Nach dem bewährten ESC-Prinzip vergibt jede der 27 Semi-Finale-Jury-Queens Punkte für ihre Favorit*in – die fünf Bewerber*innen, die hierbei die meisten Punkte gesammelt haben, kommen dann in die Final-Show am 18. November im Karlson zur Endausscheidungs-Party – und das wird dann richtig wild! Get Ready And Work!

8.10., Semi-Finale DIVA DELUXE 2023, ab 18 Uhr auf allen Social-Media-Kanälen der DIVA DELUXE, Infos und Links über www.diva-deluxe.com