× Erweitern Illustration: DIVA DELUXE

Die Königin ist zurück: Diva Deluxe, der Frankfurter Drag-Contest für Nachwuchsqueens, kommt zurück!

Der Vorlauf für den Mega-Event am 18. November ist immens:

Stichtag 30. September

Momentan laufen die Bewerbungen für das DIVA DELUXE Semi-Finale – Nachwuchsqueens können sich noch bis zum 30. September mit einem maximal 55-sekündigen Video über info@diva-delluxe.combewerben. Das Video sollte nicht nur die Personality zeigen, sondern auch, wieso die Queen DIVA DELUXE 2023 werden möchte. Teilnehmen können alle über 18, egal welcher geschlechtlichen Identität. Neu ist auch, dass die Bewerber*innen nicht in Hessen wohnen müssen.

Stichtage 1. und 8. Oktober

Alle Bewerbungsvideos werden gesammelt und am Sonntag, dem 1. Oktober 2023, gleichzeitig auf den Social-Media-Kanälen der DIVA DELUXE veröffentlicht (Facebook, Instagram und TikTok). Damit stellen sich alle Bewerber*innen zusammen vor!

Am 8. Oktober geht’s dann um die erste Wurst: Das DIVA DELUXE Semi-Finale wird als Live-Stream-Show auf allen DIVA DELUXE Kanälen gestreamt. Moderiert von Pierre Barlet, der viele Überraschungsgäste begrüßt, tagt dort live eine 27-köpfige (!) Jury mit so prominenten Juroren wie Babsi Heart, Jessica Walker, Kelly Heelton, Gracia Gracioso, Tante Gladice, Vanessa P., Jazz Cortes, Giselle Hipps, Christy Moon, Maxima Love, Feeby Fergison, Nicci Mix oder Robin D’Show. Ihre Votes entscheiden, welche fünf Queens am großen DIVA-DELUXE-Finale am 18. November im Klub Karlson teilnehmen werden – und das gibt dann eine richtige Party-Sause!

DIVA DELUXE 2023, Bewerbungen bis 30.9.an info@diva-delluxe.com, Bekanntgabe aller Teilnehmenden am 1.10., Semi-Finale-Show am 8.10. ab 18 Uhr, beides auf allen Social-Media-Kanälen der DIVA DELUXE, Infos zur Bewerbung und Links über www.diva-deluxe.com