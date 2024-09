Diverse Möglichkeiten bei der Polizei Hessen

× Erweitern Foto: Polizei Hessen / Benjamin Brömme „PolizeiHessen-1“

Die heutige Polizeiarbeit geht weit über den traditionellen Streifendienst hinaus – sie eröffnet vielfältige Möglichkeiten für eine einzigartige und aufregende Karriere! Die Arbeit der hessischen Polizei ist geprägt von einem dynamischen Umfeld und bringt jeden Tag neue, spannende Aufgaben mit sich – sei es in der Kriminalprävention, bei der Aufklärung von Cyberkriminalität oder im direkten Kontakt mit der Bevölkerung. So vielfältig die Aufgaben und Möglichkeiten bei der Polizei Hessen sind, so vielfältig sind auch die Menschen, die dort arbeiten. Durch ihre individuellen Stärken und ihr Engagement prägen sie ein Arbeitsumfeld, in dem alle willkommen sind. Ein echtes Miteinander, in dem Akzeptanz, gegenseitiger Respekt und Teamgeist keine Floskeln sind.

Entsprechend stark ist die Polizei Hessen auch für LSBT*IQ Menschen aufgestellt. Seit 2010 bilden nebenamtliche LSBT*IQ-Ansprechpersonen die Brücke in die queere Community. Und dies ausdrücklich in beide Richtungen. Als feste Anlaufstellen sind sie in jedem hessischen Polizeipräsidium zu finden und stehen Privatpersonen ebenso wie Organisationen, Institutionen, Vereinen oder anderen Behörden zur Verfügung. Selbstverständlich fungieren sie auch als Ansprechpersonen für die LSBT*IQ-Mitarbeitenden der Polizeibehörden. Die Polizei Hessen sucht Menschen, die ihre Einzigartigkeit in den Beruf einbringen und so die Zukunft der Polizeiarbeit mitgestalten wollen! Menschen, die bereit sind, Hemmschwellen und Vorurteile abzubauen, aufzuklären und starke Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. Menschen, die aktiver Teil eines engagierten, offenen und modernen Teams sein wollen, das sich täglich für die Sicherheit und das Wohl aller einsetzt.

Mehr Infos zum Dualen Studium bei der Polizei Hessen sowie dem Bewerbungsverfahren gibt’s über karriere.polizei.hessen.de