Diversität ist lebendig und interessant

Im Sommer 2021 hat die spanische Hotelkette Meliá ihr erstes Haus in Frankfurt eröffnet – im architektonisch außergewöhnlichen „One Forty West“ Tower in der Nähe des alten Unicampus Bockenheim. Im Interview stellt General Manager Bastian Becker das Haus vor und erklärt, wieso er der LSBTIQ*-Community schon immer besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat.

Foto: Meliá Frankfurt City Bastian Becker

Herr Becker, das Meliá Frankfurt City befindet sich in einem besonderen Gebäude, da es hier sowohl Gästezimmer als auch Privatwohnungen gibt. Wie sieht diese Kombination konkret aus?

Das One Forty West ist der erste Hybridtower Deutschlands, der Hotellerie und Wohnen vereint. Dieses Model kennt man aus den Metropolen der USA. Die Idee ist, dass Hotel und Bewohner in einer Nachbargemeinschaft leben.

Die Bewohner genießen das rege Treiben in der Nachbarschaft und profitieren von der Möglichkeit, diverse Hotel Services mit nutzen zu können. Empfangen die Bewohner Gäste von auswärts, können diese im „externen Gästezimmer“ im Hotel untergebracht werden. Auch für das gemeinsame Frühstück müssen keine Stühle im Wohnzimmer gerückt werden. Sie können einfach das hochwertige Frühstück im Haus, ein paar Etagen weiter unten im Hotelbereich, wahrnehmen. Der Geburtstag kann in einem stilvollen Rahmen in unserem „Restaurant & Skybar Oben“ gefeiert werden. Auch das Fitnessstudio sowie der Saunabereich können genutzt werden. Über einen exklusiven Zugangslift haben sie direkten Zugang zum Hotelbereich.

Restaurant & Skybar sind auch für Nicht-Hotelgäste geöffnet. In anderen Ländern ist die Hotel-Bar- und Restaurant-Kultur sehr populär – kann man das (inzwischen) auch für Deutschland behaupten?

Auf jeden Fall. Gerade Frankfurt bietet ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Restaurant- und Barkonzepten.Die Barkultur ist stark am Wachsen und es scheint, dass dies die Clubs ein wenig verdrängt. Exklusive Locations mit Ausblick können sich zu einem „place to be“ entwickeln, sofern das Konzept stimmt. Mit unserem „Restaurant und Skybar Oben“ haben wir ein echtes Juwel, welches neben einem ausgeklügelten, von dem spanischen Starkoch IñigoUrrechu geschriebenen Konzept, auch einen unvergleichlichen Blick auf die beeindruckende Skyline von „Mainhattan“ bietet.

Das Restaurant und die Skybar sind schon jetzt zum neuen Treffpunkt von zahlreichen lokalen Gästen geworden, aber auch Hotelgäste wissen die einzigartige Atmosphäre zu schätzen. Unser Restaurant „Neu-Frankfurt“ gewinnt ebenfalls an Popularität, gerade zum klassischen Business Lunch. Wir haben erkannt, dass der Faktor Zeit eine immer größere Rolle spielt und bieten daher ein abwechslungsreiches Buffet. Selbstverständlich können aber auch internationale Klassiker á la carte bestellt werden.

Sie haben bereits in früheren Hotels, für die Sie gearbeitet haben, der LSBTIQ*-Community besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Wie kamen Sie dazu?

Das ist ganz einfach zu erklären. Die Hotellerie ist eine sehr diverse Branche in jeglicher Hinsicht, sowohl im Bereich der Gäste wie auch der Mitarbeiter. Dadurch ist sie so lebendig und auch interessant: Gäste und Mitarbeiter verschiedensten Alters, Herkunft und auch geschlechtlicher Orientierung. Als Gastgeber ist man offen!

Und diese Offenheit ist ehrlich und sollte nicht bei einem bestimmten Punkt abrupt aufhören. Schon Anfang der 2000er Jahre, in der gleichgeschlechtliche Paare teilweise noch aus Unwissenheit gefragt wurden, ob sie ein Zimmer mit getrennten Betten wünschen, habe ich mit Organisationen der Community zusammengearbeitet. Diese boten Materialien an, die die Mitarbeiter aufklärten, welche Fragen in bestimmten Situationen quasi am meisten „nerven“ beziehungsweise unangemessen sind.

Ich arbeite auch seit Beginn an mit der „pink pillow Berlin Collection“ zusammen. Sie empfehlen Hotels, die signalisieren wollen „ja wir sind offen und kennen die Bedürfnisse der Community und heißen sie herzlich willkommen!“ Auch zu früheren Zeiten habe ich zusammen mit den Hotels, die ich führte, einen regen Austausch zu den verschiedenen Eventorganisatoren der Community gepflegt. Denn als Hotel freuen wir uns natürlich über die Gäste, die ein Event in Frankfurt besuchen.

Foto: Meliá Frankfurt City

Was macht die Community so interessant für Sie und sind vielleicht schon Kooperationen mit dem CSD Frankfurt geplant?

Die Branche ist bunt wie die Regenbogenflagge. Ich erinnere mich noch daran wie zwischen 2009 und 2013 meine damaligen Mitarbeiter eines Frankfurter Hotels zusammen mit den Gästen Fotos zu den CSDs machten. Ein Kostüm war spektakulärer als das andere und vor dem Hotel wurde eine Regenbogenflagge gehisst.

Ein Hotel voller Gäste und Mitarbeiter, die pure Freude ausstrahlten. Nun bin ich seit November 2019 wieder in Frankfurt und die Paraden und Events sind von Corona gebeutelt gewesen. Aber wenn der Vorhang sich öffnet, wollen wir auf jeden Fall wieder mit unseren vier Hotels von Meliá mit auf der Bühne sein um viele weitere schöne Momente mitzuerleben und -kreieren.

Meliá Frankfurt City, Senckenberganlage 13, Frankfurt, www.melia.com