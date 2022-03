Diversity – Fotos von Vero Bielinski

× Erweitern Foto: Vero Bielinski

Im Switch-Café zeigt die Fotografin Vero Bielinski ab dem 31. März Arbeiten ihres Langzeitprojektes „Diversity“. „Die Bilder zeigen die Energie vom Spiel mit weiblichen und männlichen Attributen, die unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten und intensive Lebenslust“, sagt Vero Bielinski über ihre Fotografien.

In ihren Projekten „Diversity“ und „Genderqueer“ portraitiert sie bereits seit einigen Jahren Personen, die selbstbewusst mit überkommenen Rollenbildern und Gender-Klischees spielen. „Es gibt eine große Diversität von Geschlechtern“, weiß Bielinski. „Ein gutes Beispiel dafür zeigt uns die Dating-App Tinder, die 37 Geschlechter- und Identitätsoptionen zur Auswahl hat. So vielfältig die Optionen sind, so sind auch meine Portraits“.

Vero Bielinski absolvierte ein Studium für Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie an der Hochschule Darmstadt, unter anderem bei Michael Kerstgens und Barbara Klemm. Ihre Auslandssemester führten sie nach Krakau und New York. Für die Ausstellung „diversity“ kombiniert sie die jahrelang gesammelten Aufnahmen mit Aufnahmen die sie in Frankfurt gemacht hat.

31.3., Vernissage Vero Bielinski „diversity“, Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19 Uhr, die Ausstellung ist bis 29.5 zu sehen, mehr Infos auf Facebook