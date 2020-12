Divine Gianni Versace

× Erweitern Foto: dreamrealizer Versace Retrospektive mde

Als Modedesigner hat Gianni Versace die 80er und 90er wie kaum ein anderer italienischer Designer mit seinem glamourösen Stil geprägt, den sein Label heute unter der Leitung von Giannis Schwester Donatella Versace weiterführt. Die Ausstellung „Gianni Versace Retrospective“ im MAC Museum Art&Cars in Singen dokumentiert die atemberaubenden Designs des großen Gianni Versace.

Bereits 2018 war die Berliner Version der Ausstellung eine Sensation; neu kuratiert wurde sie in Schweden ebenfalls zum Erfolg und kehrt nun in der neuen Version noch einmal zurück nach Deutschland.

Die Ausstellung ist in neun thematische Gruppen gegliedert, die sich vor allem an den Inspirationsquellen des Designers orientieren: Die klassische Antike, der italienische Barock, die amerikanische Pop-Kultur, das Lebensgefühl in Miami Beach oder die Underground-Clubkultur der 80er Jahre – Perioden, die sich allesamt in einer virtuosen Melange in Versaces Entwürfen wiederspiegeln.

Dabei hat Gianni Versace sich auch am gesellschaftlichen Diskurs und der ästhetischen Auseinandersetzung mit dem männlichen Körper beteiligt, den männlichen Körper erotisiert und seine eigene Homosexualität dabei nicht versteckt; die Ausstellung dokumentiert neben den Entwürfen ebenso das Leben des Designers wie auch sein Engagement für die Bekämpfung von HIV und Aids. Zu sehen sind auch viele Objekte, die seit Versaces Tod 1997 noch nicht wieder in der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

So extravagant die Ausstellung ist, so extravagant ist übrigens auch der Ort an dem sie gezeigt wird: Das spektakuläre Set-Design wurde im gesamten Gebäude des MAC 1-Gebäudes des MAC Museum Art&Craft in Singen installiert und erstreckt sich über ganze fünf Säle. Nicht verpassen!

Gianni Versace Retrospective, MAC Museum Art&Cars, Parkstr. 1, Singen, die Ausstellung ist noch bis zum 18.4.2021 zu sehen, Mi bis So, 11 – 19 Uhr, www.gianniversaceretrospective.com, www.museum-art-cars.com