Doch kein CSD-Fest im September

Eigentlich wollte der CSD Frankfurt gemeinsam mit der AIDS-Hilfe Frankfurt am Lauf für mehr Zeit-Wochenende im September ein zweitägiges Communityfest auf dem Opernplatz feiern. Das Fest wurde nun doch abgesagt. Andreas Gerlach, Sprecher des CSD Frankfurt, erklärt die Gründe – und gibt einen Ausblick auf 2022!

Andreas, warum habt ihr jetzt doch recht kurzfristig das CSD-Straßenfest abgesagt?

Konkret hatten wir vor, das CSD-Straßenfest auf dem Opernplatz stattfinden zu lassen, gemeinsam mit dem „Lauf für mehr Zeit“ der Aids-Hilfe Frankfurt. Wir wollten den Opernplatz von Donnerstag bis Samstag bespielen und hätten dann nahtlos an den Lauf übergeben. Wir hatten sogar schon einen Ortstermin auf dem Opernplatz mit genauen Vorstellungen zu Bühne, Bewirtung, Politstraße und so weiter. Und wir hatten auch konkrete Vorstellungen, wie viele Menschen wir in dieses Areal hineinlassen wollten, denn auch uns war klar: Die Pandemie ist noch nicht vorbei, trotz Impfung.

Das bedeutet: Bei allen Überlegungen agieren wir nicht im freien Raum nur für uns selbst. Wir mussten, wie alle anderen Veranstalter auch, das Frankfurter Gesundheitsamt in unsere Planungen mit einbeziehen. Und da gab es dann leider einen Dämpfer. Denn auf der relativ betrachtet kleinen Fläche des Opernplatzes wurde uns für eine Genehmigung eine maximale Gästeanzahl in Aussicht gestellt, die uns in ein nicht kalkulierbares wirtschaftliches Risiko gebracht hätte. Denn die Fixkosten bleiben gleich, mit 1.000, 2.000 oder auch 10.000 Menschen auf dem Opernplatz. Selbst mit Sponsorengeld, das in den Pandemiezeiten verständlicherweise auch nicht mehr so locker einzuwerben ist, hätten wir eine Finanzierungslücke gehabt, die wir nicht riskieren wollten, um den Fortbestand des Vereins nicht zu gefährden. Eintrittsgeld hätten wir auch nicht nehmen können, da es sich beim Opernplatz um eine öffentliche Fläche handelt.

Aber selbst in geschlossenen, privaten Arealen wäre das gleiche Problem entstanden – das Hygiene- und Sicherheitskonzept hätte uns eine Obergrenze bei den Besucherinnen und Besuchern gesetzt. Das war finanziell ein zu großes Risiko. Und bei der vom Frankfurter Gesundheitsamt genannten Obergrenze hätten wir einfach auch zu viele Menschen vom Besuch des CSD ausschließen müssen. Diese Obergrenze ist aus Sicht der Verantwortlichen bei der Stadt nachvollziehbar und wir wollen ja auch, dass unsere Besucherinnen und Besucher gesund rein und gesund rausgehen aus einem CSD. Aber das mögliche hundertfache Abweisen von Gästen hätte nicht unserem Verständnis von einem freien LGBTIQ*-Fest entsprochen. Die Beschränkungen wären einfach zu groß gewesen.

Der CSD 2021 konnte mit einer reinen Fußgänger*innen-Demo 8.000 Menschen aktivieren; wäre eine reine Fußgänger*innendemo auch für zukünftige CSDs denkbar?

Ja, also, 8.000 Menschen ohne Lkw, Auto oder sonstige Fortbewegungsmittel, nur zu Fuß mit Bollerwagen – das hat uns schon umgehauen. Denkbar wäre das ganz sicher, wir werden das im Orgateam intensiv diskutieren. Wenn wir dazu kommen, dass wir wieder eine reine Fußdemo machen, dann sollen die Bollerwagen aber allesamt mit Musikanlagen ausgestattet sein! (lacht).

Oder muss man auch für die Demoparade „kommerziell“ denken und Sponsoren dort die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, um damit den CSD zu finanzieren?

Wir sind bei solchen Dingen immer dabei, einen Spagat hinzulegen, der uns nicht zu sehr wehtut. Auf der einen Seite braucht man viel Geld, um eine CSD-Demo und ein Fest zu organisieren. Auf der anderen Seite darf man sich als CSD aber auch nicht komplett verkaufen. Denn der CSD ist und bleibt eine politische Aktion mit angedocktem Fest, das nicht nur die LGBTIQ*-Community anlocken soll. Seit einigen Jahren ist doch zu sehen, dass der CSD auch Heterosexuelle mit Familie anzieht. Und das ist es, was wir wollen. Es soll einfach normal sein, dass wir uns alle ohne Scheu und Vorbehalte miteinander treffen können, diskutieren, feiern.

Da ist der CSD als übergreifendes offenes Element für die gesellschaftlichen Gruppen auf einem sehr guten Weg. Ich weiß, dass es auch Stimmen in der Community gibt, denen der CSD inzwischen zu unpolitisch geworden ist. Man kann natürlich versuchen, einen rein politischen CSD auf die Beine zu stellen. Aber ob man dann auch die erreicht, die man zu mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber unserer Community bringen will, ist die Frage. Aber „Versuch macht kluch“, sagt ein schönes Sprichwort.

Der CSD Frankfurt hatte sich nie wirklich am „größerer, schneller, weiter“-Wettbewerb mit immer höheren Teilnehmer*innenzahlen und so weiter beteiligt, sondern hat eher auf Inhalte und Community-Gemeinsamkeit gesetzt. Kann man diese Haltung angesichts der Kosten für ein Event der Größe auch im kommenden, 30. Jahr des CSD Frankfurt aufrechterhalten?

Ach, lassen wir uns mal überraschen. 2019, als wir 50 Jahre Stonewall dargestellt und gefeiert haben, sind wir auch überrollt worden von der großen Resonanz, ohne dass wir uns da mehr angestrengt haben als sonst. Wir bleiben einfach unserer Linie treu mit einem Mittelding aus Politik und Fest, das auf aktuelle Probleme in der LGBTIQ*-Community aufmerksam machen will. Das ist das, was den CSD Frankfurt auszeichnet und ein erfolgreiches Konzept soll man fortführen und nur an kleinen Stellschrauben drehen.

Bisher haben wir, denke ich, immer an den richtigen Schräubchen gedreht, um auch die jüngere LGBTIQ*-Generation auf den politischen und festiven CSD zu locken. Wir haben wohl Vieles richtig gemacht.

