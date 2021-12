Dolans Bromance-Check auf DVD

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media MATTHIAS & MAXIME

Xavier Dolans „Matthias & Maxime“ dreht sich wieder mal um eines der Lieblingsthemen des Film-Wunderkinds: Eine Männerfreundschaft bekommt plötzlich erotische Züge.

Die Filmstudentin Erika hat ihre Freunde Matthias und Maxime mehr oder weniger freiwillig für ihren Kurzfilm engagiert, in dem sich die beiden männlichen Protagonisten küssen sollen. Dieser eigentlich unspektakuläre Filmkuss erschüttert jedoch das starke Beziehungsgerüst von Maxime und Matthias erheblich – offensichtlich besteht zwischen den beiden Freunden eine weitaus innigere Verbindung. Doch Matthias zieht sich zurück, und Max leidet. Denn seine schon länger geplante Abreise nach Australien, um „etwas in seinem Leben zu verändern“, soll schon in wenigen Tagen starten.

Foto: Pro-Fun Media

Dolan verpackt sein Coming-of-Age-Drama in Spielszenen, die streckenweise fast dokumentarisch und roh wirken, um sich dann urplötzlich in reine Poesie zu verwandeln. Das bebildert schön die innere emotionale Zerrissenheit der beiden Freunde, leidenschaftlich gespielt von Gabriel D'Almeida Freitas als Matthias und Xavier Dolan selbst, der neben der Regie auch die Rolle des Maxime übernimmt. Die Kamera hält drauf, auch wenn’s weh tut. Das ist die Stärke des Films. Herzzerreißend und schön zugleich!

