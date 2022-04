MUSICAL: Don’t Dream It – Be It!

× Erweitern Foto: Jochen Quast

Foto: Jochen Quast

Was macht die Rocky Horror Show zum Kult-Musical? Ist es die Mischung aus trashiger B-Movie-Science-Fiction-Szenerie, Transvestitismus, Glamrock und schamloser Lüsternheit?

Die haarsträubende Geschichte um Brad und Janet, die nach einer Autopanne im Schloss von Dr. Frank N. Furter mehr oder weniger freiwillig Zeuge einer bizarren Party werden – der Geburt von „Rocky“, dem von Furter nach schönster Frankenstein-Manier geschaffenen muskelbepackten Liebhaber? Oder ist es der Umstand, dass das Publikum im Theater oder Kino kostümiert mit Reizwäsche und mit Wasserpistolen und Klopapierrollen ausgestattet am Stück teilnimmt? Wahrscheinlich alles zusammen!

Das Musical des non-binären Richard O’Brien feierte 1973 Premiere in London, 1975 kam der Film in die Kinos, mit O’Brien in der Rolle des unloyalen Schlossdieners Riff Raff, der zusammen mit den Stubenmädchen Magenta und Columbia eine Revolte gegen Frank N. Furter plant. Sam Buntrocks hat – unter dem Augenmerk von Richard O’Brien – das Musical neu inszeniert. Als prominenter Erzähler im Stück ist Schauspieler Sky du Mont in den Vorstellungen im GAB-Land dabei.

12. – 17.4., Liederhalle Stuttgart, 19. – 24.4. und 1. – 3.7., Alte Oper Frankfurt, 6. – 8.7. Rosengarten Mannheim, www.rocky-horror-show.de