DonnAcappella: „The Rhythm of Life“

× Erweitern Foto: DonnAcappella „DonnAcapella“ DonnAcappella feiert 30-jähriges Bühnenjubiläum

Es wird eine proppenvolle Bühne: Denn die Donnas feiern ihr 30-jähriges Chorjubiläum und laden nicht nur ihr treues Publikum, sondern auch gleich noch die Liederlichen Lesben ein, um gemeinsam zu feiern. Und das bedeutet insgesamt 20 plus 20 große Stimmen an einem einzigen Abend! Mit der neuen Chorleiterin Andrea Ludewig betreten die Donnas dabei ungewohntes Terrain mit kraftvollen Stücken von A wie Aufbrechen bis Z wie Zusammenhalten und schauen auf diese Art dankbar auf drei bewegte Dekaden zurück. Die Liederlichen Lesben reisen derweil in den Weltraum und präsentieren erstmals (und als Sneakpreview) einen kleinen Ausschnitt aus ihrem neuen Programm. Im Anschluss feiern alle mit DJane Gaby das Jubiläum und den „Rhythm of Life!“

21.9., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 19 Uhr, gallustheater.de