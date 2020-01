Doppelpass mit Mr Gay Germany

× Erweitern Foto: Gleichlaut MrGay Germany Benjamin

Mit Benjamin Näßler ist ein Frankfurter zum Mr Gay Germany 2020 gewählt worden, der sich mit seiner Kampagne „Doppelpass“ tatkräftig gegen Homophobie im Fußballsport engagieren möchte. Im Interview erklärt der 30-jährige, was er tun will.

Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Titel Mr Gay Germany 2020! Welche Reaktionen hast du bislang auf den Titel erhalten?

Vielen Dank. Ich bin selbst noch völlig euphorisch und glücklich über den Sieg!

Die Reaktionen sind durchweg positiv. Sowohl auf privater Seite als auch im Beruf habe ich nur Zustimmung erhalten. Was mich natürlich dabei bestärkt ist, dass meine Kampagne relevant und wichtig ist und ich damit natürlich weiter Vollgas gebe.

Du möchtest dich gegen Homophobie im Fußball einsetzen. Was ist dein Plan?

Meine Kampagne „Doppelpass“ hat drei Ziele. Das erste ist, dass ich Ansprechpartner für Betroffene bereitstellen möchte. Dies bedeutet, jeder Landesverband installiert einen Ansprechpartner. In den Vereinen wird ein Aushang am schwarzen Brett aufgehängt, mit dem jeweiligen Ansprechpartner. Sollte sich ein betroffener Spieler an den Verband wenden, fungiert der Ansprechpartner als eine Art Koordinator. Er vermittelt entweder intern an die zuständige Stelle, wie zum Beispiel bei homophoben Äußerungen, oder an externe Partner, wie zum Beispiel beim Thema Unterstützung beim Coming-out. Somit möchte ich eine größere Sichtbarkeit schaffen und das Thema auch für die Betroffenen sichtbarer machen.

Das zweite Ziel ist, dass auch die Trainer, Vereinsfunktionäre und so weiter aufgeklärt und sensibilisiert werden. Dies hat den großen Vorteil, dass diejenigen, die tagtäglich mit den Spielern zu tun haben, wissen wie sie mit Sprüchen und Personen umzugehen haben oder können. Optional können hier auch ganze Workshops für Mannschaften stattfinden.

Das dritte und letzte Ziel ist, dass ich Aktionsspieltage mit Vereinen durchführen möchte. Eckfahnen, Kapitänsbinde und Fahnen sind dann in Regenbogenfarben, es gibt eine Ansprache vor dem Spiel und Aktionsstände vor dem Stadion. Auch die Fans sollten und müssen bei dem Thema abgeholt und integriert werden.

Erreicht habe ich bisher, dass neun Landesverbände bereit sind, die Aushänge umzusetzen, Darmstadt 98 wird einen gemeinsamen Aktionsspieltag durchführen, ein Landesverband hat mich zu einer Sitzung eingeladen, um über das Thema zu sprechen und die Projekte zu integrieren, und es gab viele Zeitungs- und Fernsehbeiträge

Du spielst Fußball beim FVV, hast aber in den Jahren zuvor keine guten Erfahrungen in Sportvereinen gesammelt. Welchen Rat kannst du Spielern in ähnlicher Situation geben?

Wichtig ist aus meiner Sicht ist, dass sie sich wohlfühlen. Ich war damals zu unsicher und nicht selbstbewusst genug, um mich öffentlich zu outen. Heute, mit mittlerweile 30 Jahren und einem Ehemann, stehe ich mitten im Leben und würde mich in einem Sportverein als Schwuler outen. Es gibt also keinen allgemeingültigen Rat – leider! Jeder Mensch und jeder Verein ist anders. Wenn ein Spieler das Gefühl hat, dass es kein Problem ist, dann kann er sich einer Person im Verein anvertrauen und mit ihm besprechen, was er davon hält. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es in Zukunft nicht mehr eine relevante Fragestellung ist, ob jemand mit einer Frau oder einem Mann zusammen ist. Wichtig ist doch schlussendlich, dass der Erfolg des Teams im Vordergrund steht und nicht die sexuelle Orientierung!

Welche weiteren Aufgaben kommen auf dich als Mr Gay Germany zu?

Natürlich steht an erster Stelle die Kampagne. Diese wird mich die kommenden Monate durchweg begleiten, auch über das Jahr 2020 hinaus. Und es kommen natürlich noch die Mr Gay World-Wahlen im April in Südafrika und die Mr Gay Europe-Wahlen im Juli in Newcastle und darüber hinaus noch die CSDs, auf denen ich möglichst oft präsent sein möchte.

Außerdem haben wir die glückliche Situation, dass wir dieses Jahr die EuroGames in Düsseldorf haben. Hier möchte ich natürlich auch als Repräsentant der Community dabeisein.

Welche spannenden Aufgaben darüber hinaus noch auf mich zukommen, weiß ich nicht, aber ich freue mich wahnsinnig darauf!

Kontakt zu Benjamin Näßler: Instagram: 3ensta oder bei Facebook über „Benjamin Näßler (mrgaygermany)“ und „Doppelpass“