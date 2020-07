× Erweitern Foto: Peter Krausgrill Tanzhaus West Club Picknick

Die CSD-Party des Tanzhaus West soll auch in diesem Jahr stattfinden – natürlich anders als gewohnt, aber nicht weniger bunt und gutgelaunt.

Im Hof des Tanzhaus West / Dora Brilliant lädt die umtriebige „Mitte der Gesellschaft“-Crew zum lässigen CSD-Club-Picknick; das „Club Picknick“ bietet das Tanzhaus West schon seit einigen Wochen an – inklusive Tischreservierung (keine Abendkasse), Service am Tisch und Picknickkörben mit lecker Essen, ohne Tanzfläche, aber mit Musik in gedämpfter Lautstärke.

Für den passenden House- und Techno-Soundtrack des CSD-Club-Picknicks am 18. Juli sorgen die DJs Frau Laura aus der „Mitte der Gesellschaft“, Marc Keen, Krystyna und last but not least Cormac mit seinem untrüglichen Gespür für Sound und Atmosphäre.

Frau Laura Cormac

Für alle, die keine Tischreservierung ergattern konnten, gibt es die Möglichkeit, das CSD-Club-Picknick live im Netz mit zu erleben: Über die DJ-Streaming-Plattform „United We Stream“ werden die DJ-Sets live übertragen.

18.7., Sommergarten Tanzhaus West / Dora Brilliant, Gutleutstr. 294, Frankfurt, 19 Uhr, alle Infos über Doras Club Picknick zum CSD, Live-Stream ab 19 Uhr über https://frm.unitedwestream.org/