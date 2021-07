× Erweitern Foto: Dorfpride Dorfpride V.r.n.l.: Sarah Kinzebach und Patrick Alberti (Dorfpride-Team), Bürgermeister Jens Geiß und Johannah Illgner (Dorfpride-Team)

Jenseits der Metropolen gibt’s auch Community – das beweist seit vergangenem Jahr der Dorfpride, der am 31. Juli 2021 zum zweiten Mal steigt; diesmal in Oftersheim.

Die Idee zum Dorfpride entstand – wie könnte es anders sein – auf einer grünen Wiese bei Mühlhausen: Dort traf sich 2020 eine Gruppe von neun wackeren Queer-Aktivist*innen und beschloss, einen CSD im ländlichen Raum zu organisieren. Und weil eine der Organisator*innen – Simona Meier, die ganz nebenbei die erste Badische Weinprinzessin mit trans*-Biografie ist – aus Mühlhausen stammt, fand der erste Dorfpride eben in Mühlhausen statt; mehrere hundert Teilnehmer*innen aus der gesamten Region waren dabei und sorgten mit Demo und politischer Kundgebung für Sichtbarkeit in der Provinz – natürlich unter den geltenden Hygienerichtlinien.

Der Dorfpride soll auch in Zukunft einmal im Jahr stattfinden – immer in wechselnden Orten. Für 2021 hat das Team die 12.000-Seelengemeinde Oftersheim in der Nähe von Schwetzingen auserkoren. Dort soll der Dorfpride 2021 am 31. Juli stattfinden.

Foto: Dorfpride Dorfpride

Bereits am Montag, dem 26. Juli, wurde das Team eingeladen, gemeinsam mit Bürgermeister Jens Geiß vor dem Oftersheimer Rathaus die Regenbogenflagge zu hissen.Sarah Kinzebach aus dem Organisationsteam kommentiert:

„Es war ein sehr bewegender Moment für uns, da es nicht selbstverständlich ist, dass queere Menschen willkommen geheißen werden.“Neben dem Rathaus wurde übrigens auch die evangelische und katholische Kirche in Oftersheim beflaggt. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit offenen Armen empfangen wurden und wir freuen uns schon auf die Demo am Samstag“, ergänzt Kinzebach.

Für Kurzentschlossene: der Dorfpride 2021 in Oftersbach startet am 31. Juli mit einem Get-together um 14 Uhr an der Kurpfalzhalle; die Demoparade läuft um 15 Uhr los – natürlich unter den geltenden Hygienerichtlinien.

www.dorfpride.de