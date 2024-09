Dorfpride 2024: Ketsch wird bunt!

× Erweitern Foto: Anna Svets, pexels.com „Dorfpride“

Bereits zum fünften Mal steigt in diesem Jahr der Dorfpride, der jedes Jahr an einem anderen Ort im weiten Rhein-Neckar-Kreis steigt. Die Idee: Den Pride-Spirit jedes Jahr in ein anderes Dorf im Südwesten Deutschlands zu tragen. Denn queeres Leben findet auch fernab der Metropolen statt, in der Provinz, in Dörfern und Kleinstädten.Viele können nicht in eine Großstadt ziehen oder entscheiden sich gezielt dafür, in ihrem Heimat- oder Wunschort zu bleiben. Dort fehlt es aber oft an Strukturen für queere Menschen. Deswegen ist es umso wichtiger, auf die Belange aufmerksam zu machen und für Sichtbarkeit zu sorgen. „Ohne Zweifel macht die Dorfpride uns und den Teilnehmenden viel Spaß“, erklärt Patrick Alberti vom Dorfpride-Team. „Aber sie hat auch einen ernsten Hintergrund: Wir demonstrieren für ein vielfältiges Miteinander, für Respekt und Anerkennung. Gerade in der heutigen Zeit ist es dringend nötig, ein Zeichen für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zu setzen. Denn Hass und Vorurteile gegen queere Menschen nehmen kontinuierlich zu“. Susanne Hun vom Team ergänzt: „Wir setzen uns für eine Solidarität untereinander, Liebe und Respekt ein, die unsere unterschiedlichen Lebensgeschichten so mit sich bringen und fordern gleiche (Grund-)Rechte, die jahrzehntelang übergangen wurden. Auch auf dem Land“. Den jeweiligen Dorfpride-Ort wählt das Team aus den Ergebnissen einer jährlichen Online-Umfrage aus – in diesem Jahr fiel die Entscheidung auf die rund 13.000 Einwohner*innen zählende Baden-Württembergische Gemeinde Ketsch. Mittelpunkt von Ketsch und dem Dorfpride wird der Marktplatz, wo auch die Demo durch den Ort startet, nach einem ausgedehnten Treffen inklusive Kundgebung mit verschiedenen Redebeiträgen. „Wir sind sicher, dass dieses Jahr wieder viele Menschen unserer Einladung folgen und mit uns auf die Straße gehen, um gehört und gesehen zu werden“, sagt Vanessa Seidel vom Orga-Team. „Wir freuen uns auf eine schöne Dorfpride in Ketsch mit vielen lieben Menschen. Gemeinsam werden wir ein Zeichen für Vielfalt setzen“.

7.9., Dorfpride in Ketsch, 12 Uhr: Meet and Greet am Marktplatz, 14:30 Uhr: Demostart, 18 Uhr: Abschlusskundgebung, www.dorfpride.de