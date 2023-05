Bar Shuka: Drag Me To Brunch!

× Erweitern Foto: Bar Shuka

Drag Brunchs sind in den USA schon länger ein Hit, jetzt schwappt der Trend auch nach Frankfurt: Am 6. Mai steigt in der Bar Shuka im 25 Hours Hotel ein quirliger Brunch-Event inklusive tollen Drag-Showeinlagen – was beweist, dass Drag-Spaß nicht nur am Abend salonfähig ist.

Foto: Babsi Heart Babsi Heart alias Zauberbabsi

Die Bar Shuka bietet ein tolles Brunch-Angebot mit allem, was zu einem gelungenen Wochenendstart dazugehört: Klassiker wie Müsli oder Omelett mit diversen Toppings finden sich ebenso auf der Karte wie Specials der Levante-Küche wie Shakshuka (pochierte Eier in Tomaten-Paprikasoße), Hummus-Variationen oder Falafel, türkische Linsensuppe oder israelischer Salat. Lecker sind auch die belegten Brote, die zum Beispiel mit Avocado, Forelle oder in vielen anderen Variationen frisch zubereitet werden.

Das ultimative „Drag me To Brunch“-Topping sind natürlich die Drag-Shows: Ember Remember, Christy Moon, Jazz Cortes und Host und Moderatorin Babsi Heart alias Zauberbabsi begleiten den Brunch mit jeder Menge Drag-Power. DJ Mr. Biró sorgt außerdem für ein angenehmes Sound-Ambiente. Wie beim US-Vorbild können die Gäste Drag-Dollars erwerben, um die Queens zusätzlich zu supporten – alles in allem also ein echtes Community-Brunch-Event.

Foto: mo.christy Foto: Cortes Foto: Ember Remeber

Die Bar Shuka bietet gut 80 Plätze – für „Drag Me To Brunch“ sollte man also auf jeden Fall vorab reservieren. Gäste können zwischen zwei Slots wählen: Early Birds frühstücken von 11 bis 13:30 Uhr, Langschläfer*innen brunchen von 13:30 bis 16 Uhr. Pro Slot gibt jede Drag zwei Shows, zwischen den Acts gibt’s Zauberei und Conference mit Babsi Heart. Let’s Drag-Up Saturday Morning!

6.5., Bar Shuka im 25 Hours Hotel, Niddastr. 56, Frankfurt, barshuka.com

Ticket: 18 Euro inkl. Welcomedrink, Reservierung über bit.ly/dragmetobrunchatbarshuka