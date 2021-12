× Erweitern Foto: Delusion Entertianment

Erneut lädt Delusion Entertainment zu einem quirligen Drag-Varieté im Frankfurter Moxy East; passend zur Adventszeit wird die „Drag Christmas Story“ erzählt.

Sechs Queens – alles bekannt aus Funk und Fernsehen – lassen den Abend zum funkelnden Weihnachtsstern werden. Mit dabei sind Nikita aus Berlin und Ludi aus Köln, die beide mit Live-Gesang für festliche Stimmung sorgen. Als Lokalmatadorinnen sind Kelly Heelton und Feeby Fergison am Start; Heelton bringt eine kräftige Prise brasilianischen Flair auf die Bühne, Fergison sorgt mit ihrer Performance für heitere Leichtigkeit. Last but not least gibt’s mit Rachel Intervention und Giselle Hipps klassischen Lib Sync und die beiden führen außerdem galant als Conférenciers durch den Abend.

Freuen kann man sich also auf eine knapp dreistündige Live-Show mit Publikumsbeteiligung, meet and greet und weiteren Specials.

18.12., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 20 Uhr, Infos auf Instagram, VVK über eventbrite