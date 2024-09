Drag Inclusion @ MyZeil

× Erweitern Foto: Heelton „KellyHeelton“ Kelly Heelton

Bühne frei für Kelly Heelton, Maxima Love, Metamorkid und Nikita Vegas: Die vier Queens erobern am 7. September das futuristische MyZeil-Center und präsentieren Drag für alle! Die Veranstaltung ist eine Initiative von MyZeil, das damit ein deutliches Zeichen zur Unterstützung der Community setzt. Für die Besucher*innen des Einkaufzentrums bedeutet das: fantastische Dragshows bei freiem Eintritt, jede Menge Spaß und die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen! Drei Shows finden ab dem frühen Nachmittag auf dem Foodtopia-Floor statt – Join and Enjoy!

7.9., MyZeil, Zeil 106, Frankfurt, 15 Uhr, 17 Uhr und 19 Uhr, www.myzeil.de