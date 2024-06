Drag Me To … The Backyard!

Vor mehr als einem Jahr ist der erfolgreiche Drag-Brunch-Event in der BarShuka im Frankfurter Bahnhofsviertel gestartet – ein leckerer Brunch, begleitet von Drag-Showeinlagen. „Jetzt gehen wir mit einer neuen Version von ‚Drag Me To …‘ ins Rennen“, erklären die Macher.

Und das sieht so aus:

Das gesamte Ensemble zieht um in den Junghof Backyard von Tishman Speyer – der neuen „Drag Me To …“-Sommerresidenz, Open-Air und mitten in der Frankfurter Innenstadt! „Es wird noch größer, wilder und fabelhafter“, versprechen die Macher.

Über den Sommer ist Day Drinking mit ausgelassenen Aperitivo-Vibes an verschiedenen Bar- und Food-Stationen das Thema, während die bezaubernden Drags durch den Innenhof flattern.

Los geht’s am 22. Juni, mit dabei sind Yvonne Nightstand, Dahlia Danger und Gravitea, die Moderation übernimmt die schlagfertige Giselle Hipps. „Drag Me To“-Erfinder Mr. Biro begleitet den Spaß an den DJ-Decks mit flockigen Summer-Sounds.

22.6., Junghof Backyard, Junghofstr. 24, Frankfurt, Einlass: 15 Uhr, Showparts zwischen 16 und 20 Uhr, im Anschluss Dancefloor bis 22 Uhr

Tickets gibt‘s hier: www.instagram.com/drag_me_to_/