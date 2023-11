Drag Me To Brunch – Vol. 3

× Erweitern Foto: Bar Shuka Barshuka

Das fulminante Brunch-Event „Drag Me To Brunch“ in der Bar Shuka, das bereits zum dritten Mal stattfindet. Jetzt reservieren für den 11. November.

Drag ist das Thema der Zeit, und so verwundert es nicht, dass sämtliche Veranstaltungen zum Thema wie geschnitten‘ Brot laufen. So auch das fulminante Brunch-Event „Drag Me To Brunch“ in der Bar Shuka, das im November bereits zum dritten Mal stattfindet.Auf der Frühstückskarte finden sich schmackhafte Klassiker der Levante-Küche mit Hummus-Variationen, Falafel, Shakshuka, (pochierte Eier in Tomaten-Paprikasoße) oder israelischen Salaten, aber auch Müesli, Omelette und satt belegte Brote.Vier Queens versüßen hier den Start in den Tag: Babsi Heart alias Zauberbabsi gehört als Host des Events bereits zum „Drag Me To Brunch“-Inventar und ist auf Lebenszeit gebucht. Kein Wunder: Sie lässt Rühreier verschwinden, räumt die Tische ab und ist durch und durch bezaubernd. LéLé Cocoon, Frankfurter Kandidatin bei Drag Race Germany, besticht durch ihre fantasievollen Kostüme, die sie aus allen verfügbaren Utensilien Haute Couture kreiert. Miss Kiki gibt das Original Gurl from New York mit Wimpernschlag, Attitüde und strahlender Präsenz, während Daliah Danger bekannt für ihre akrobatischen Tanzeinlagen ist.

Foto: Cocoon Lélé Cocoon

Getreu dem amerikanischen Drag-Brunch- und -Dinner-Shows können die Gäste die Shows der Queens mit Drag-Dollars goutieren. DJ Mr. Biro sorgt mit seiner Auswahl an leicht verdaulichen Sounds zur Morgenstund‘ für den entspannten Eventrahmen und liefert sich gerne knackige verbale Schlagabtausche mit Zauberbabsi. In einem Satz: Not To Miss!

11.11., Bar Shuka im 25 Hours Hotel, Niddastr. 58, Frankfurt, 11 – 15 Uhr, barshuka.com