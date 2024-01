× Erweitern Foto: Kelly Heelton KellyHeelton

Bereit für die vierte Ausgabe des Frankfurter Brunch-Events mit quirligen Drag-Showeinlagen? Dann schnell Tickets sichern für den 20. Januar! Dann steigt wieder „Drag Me To Brunch“ in der Bar Shuka. Die erste Sensation ist bereits das leckere Shuka-Brunch mit Müesli, Omelett oder satt belegten Broten sowie einer tollen Auswahl der Levante-Küche mit Spezialitäten wie Hummus-Variationen, Falafel, Shakshuka (pochierte Eier in Tomaten-Paprikasoße) oder israelischer Salat. Das Topping sind vier Drags, die mit Showeinlagen, Zauberei und Conference den Brunch begleiten. Durchs Programm führt Babsi Heart alias Zauberbabsi, dazu kommen die Drag Race Germany-Finalistin Kelly Heelton, die facettenreiche Robin D’Show und die comedyesque Miss Anna Stood. Drumherum spielt DJ Mr. Biró groovige Brunchbeats. Wie bei den Drag-Brunch-Vorbildern aus den USA können die Gäste Drag-Dollars erwerben, um sie den Queens während des Auftritts zuzustecken. Ein kulinarischer Riesenspaß!

20.1., Bar Shuka im 25 Hours Hotel, Niddastr. 56, Frankfurt, 11 – 15 Uhr, barshuka.com