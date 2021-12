Drag Slam Allstars

Zum Jahresende gibt der Drag Slam nochmal Gas: In der Allstars-Edition treten die Gewinner*innen der letzten Shows gegeneinander an, um am Ende des Abends die Queen der Saison 20/21 zu küren. Mit dabei sind Mizz Mary Lou, Dahlia Danger, Gravitea, Larry Long, Luna Lube und Anna Stood.

Die schwungvolle Moderation kommt wie immer von der schlagfertigen Giselle Hipps, unterstützt von Miss Jessica Walker. Achtung: Der Dezember-Slam findet im Orange Peel statt!

4.12., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 20 Uhr, www.dragslam.de