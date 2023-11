× Erweitern Foto: Drag Slam Drag Slam-Stage

Here Come The Best Of The Best: Nach einer Reihe regulärer Drag-Slam-Shows ist es im Dezember mal wieder an der Zeit, die bisherigen Sieger*innen gegeneinander antreten zu lassen – Vorhang auf für die Drag Slam Allstars! Mit dabei sind Loona Tension, Melonella, Sugar van Shock, Titanic Donavon, Helix Noire und Eve N’more. Das Reglement für den Allstars-Contest ist strenger als beim regulären Drag Slam: Die Queens zeigen nämlich keine selbst gewählten Performances, sondern bekommen im Vorfeld verschiedene Titel, die erst kurz vor dem Auftritt zugelost und dann performt werden. Obendrauf bekommt jede Queen eine Lip-Sync-Assassin an die Seite, die sich ebenfalls auf den Titel vorbereitet hat und zusammen mit der Queen auf der Bühne performt – als Ansporn, noch mehr Gas zu geben. Moderiert wird der Spaß wie immer von Giselle Hipps, die mit Schlagfertigkeit und klarem Blick alles im Griff hat. Unterstützt wird sie von Jessica „Mutter“ Walker. Im Anschluss gibt’s außerdem eine Drag-Sonderedition der Milk’n’Cream-Party, zu der alle Drag-Slam-Gäste herzlich eingeladen sind.

2.12., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 20 Uhr, dragslam.de