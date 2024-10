× Erweitern Foto: overline.tv DragSlam

Nach zahlreichen „regulären“ Drag Slams ist es Zeit, die Sieger*innen gegeneinander antreten zu lassen: In einer Allstars Edition! Nach dem Vorbild der Poetry-, Comedy- und Song-Slams dürfen die Drag Künstler*innen zeigen, was in ihnen steckt, um so die Sieger*in der Saison 2024 zu ermitteln. Mit dabei sind Twiga, Davina Lover, Melonella, Daniella Dikket, Zi‘Amanda Leurre, Justen Case und Amazona the Queen. Die Allstars der aktuellen Staffel zeigen keine selbst gewählte Performance, sondern haben im Vorfeld Titel erhalten, die kurz vor dem Auftritt zugelost und dann performt werden müssen. Weil das noch nicht genug ist, wird die Künstler*in mit/gegen einen Lip Sync Assassin performen, der sich auf den Titel ebenfalls vorbereitet hat. Diese Assassins sind deutschlandweit bekannte Drag-Künstler*innen, die erst am Veranstaltungstag bekannt gegeben werden.

Die Drag Slam Allstars Edition wird moderiert von Giselle Hipps.

5.10., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 20 Uhr, www.dragslam.de