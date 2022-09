Drag Slam / Milk’n‘Cream

Ein echter Hit ist der Drag-Wettbewerb Drag Slam: Jeden Monat stellen sich sechs Queens dem fachlichen Urteil des Publikums und zeigen was sie können. Per Applaus-o-meter wird abgestimmt, der Siegreichen winken tolle Preise, Ruhm und Ehre – und natürlich ein weiterer Auftritt beim nächsten Slam als Special-Guest. Als alte Hasen im Queens-Rummel bewahren die Moderatorinnen des Abends Ruhe und den Überblick: Die glamourösen Queens Giselle Hipps und Jessica Walker führen mit Wohlwollen durchs Programm, machen Mut und feuern an. Queens können sich laufend für den Contest bewerben – ist eine Show „voll“, rutschen die nächsten in den kommenden Slam. Work Bitch!

Foto: F. Jackson DJ Felix Jackson

Im Anschluss geht’s nahtlos weiter zur Milk’n’Cream-Party: DJ Felix Jackson aus Köln ist ein Allrounder und mixt moderne Club Beats mit Perlen der Musikgeschichte unterschiedlichster Genres: 70er Funk, Disco, Clubmusik, Hits der 80er und 90er bis hin zu aktueller Pop- und Chartsmusik – das passt perfekt zur Milk’n’Cream! Im Showblock sorgt Lele Cocoon für mächtig Stimmung, um das Wohl der Gäste kümmert sich wie immer Jessica Walker.

1.10., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, Drag Slam ab 20 Uhr, Milk’n’Cream ab 23 Uhr, dragslam.de, www.milkncream.de