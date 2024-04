Drag Slam: Nachwuchs-Queens

× Erweitern Foto: overline.tv JessicaWalker

Der Frankfurter Drag Slam ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Formate für Nachwuchs-Queens, die sich auf der Bühne ausprobieren möchten und es dabei nicht scheuen, sich dem kritischen Urteil des Publikums zu stellen. Nach den Vorbildern der Poetry-, Comedy- und Song-Slams kämpfen jeweils sechs Queens um die Gunst des Publikums. Vorab haben die Performer*innen jeweils eine Nummer vorbereitet, die auf die Bühne gebracht wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Lipsync-Nummer, Livegesang, Parodie, Comedy, Zauberei oder klassische Travestie handelt. Am Ende entscheidet das Publikum per Online-Voting, wer den Drag Slam gewonnen hat. Als Prämien winken 250 Euro Preisgeld, ein Drag Package im Wert von 50 Euro samt Beratung von Ursula Haas sowie ein Gutschein über 100 Euro für eine customstyled Cortes Wig und Nails von FingerU. Bewerben kann man sich jederzeit – wenn eine Show „voll“ ist, rutschen die Nachfolgenden automatisch in die nächste Show. Kein Drag Slam ohne Moderation – und die bestreitet souverän die schlagfertige Giselle Hipps, unterstützt von Jessica Walker.

Tipp: im Anschluss an den Drag Slam steigt die Milk’n’Cream-Party im Orange Pel, zu der natürlich alle Gäste des Drag-Salm herzlich eingeladen sind.

4.5., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 20 Uhr, dragslam.de