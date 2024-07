Drag Slam präsentiert: GISELA – die Show!

× Erweitern Foto: Hipps „GiselleHipps“ Giselle Hipps

Um die Hintergründe des sommerlichen Drag-Slam-Specials zu beleuchten, müssen wir ein wenig ausholen: Superstar Adele gibt im August 10 Konzerte in München, in einer eigens für die Sängerin errichteten Arena. Das ist Adeles Europatournee. Zu mitunter super-saftigen Superstar-Ticketpreisen. Für alle, die keine der bezahlbaren Eintrittskarten ergattern konnten, oder denen München zu weit ist, oder wie auch immer, für all diejenigen also hat Superstar Giselle Hipps eine geniale Alternative: GISELA – die Show! Inspiriert von Adeles Show performt die Hipps das komplette Adele-Konzert im Hinterhof des Orange-Peel-Clubs. Unterstützt wird die „nette Fette“, „böse Adipöse“ oder „schicke Dicke“ (Eigenbezeichnungen!) von einer ganzen Armada aus Dragkünstler*innen. Es klinken sich ein: die „Drag Race Germany“-Stars Loreley Rivers, Lélé Cocoon und Kelly Heelton, sowie Robin D’Show, Die Ludi, Heidi Witzka, Feeby Fergison, Jazz Cortez und viele mehr– also schlicht die Crème de la Crème. Das wird ein absoluter Knaller!

3.8., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 19:30 Uhr, Tickets über dragslam.de