Drag Slam: Start Voting Now!

Expand Foto: @giselle.hipps GiselleHipps Giselle Hipps

Der Drag Slam kehrt mit einer neuen Runde funkelnder Performances ins Orange Peel in Frankfurt zurück. Sechs Drag Queens werden ihre Talente – von Lipsync über Live-Gesang bis hin zu Parodien, Comedy und klassischer Travestie – vor den wachsamen Augen des Publikums unter Beweis stellen. Durch den Abend führt die charismatische Hostess Giselle Hipps, und an ihrer Seite leitet die Frankfurter Drag-Ikone Jessica Walker durch die Votings. Am Ende haben die Zuschauenden das Sagen, und küren die gewinnende Queen des begehrten Drag Slam. Es winken neben einem Preisgeld von 250 Euro weitere attraktive Prämien – bewerben kann man sich jederzeit!

1.6., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), www.dragslam.de