Giselle Hipps und Jessica Walker haben mit dem Drag Slam ein Konzept entwickelt, das schnell zum Hit wurde: Sechs Queens treten im Stil der Poetry- oder Comedy-Slams gegeneinander an. Die Wahl der Mittel ist dabei völlig frei: Egal ob Lip Sync, Comedy, klassische Travestie oder eine andere Bühnen-Disziplin – es gilt,diePublikums-Jury zu begeistern! Der Spaß steht im Vordergrund, aber auch Ruhm, Ehre und ein Krönchen (in Pokalform) locken – und natürlich Preise für die glückliche Gewinner*in-Queen: Neben 250 Euro Preisgeld gibt’s nämlich einen satten Rabatt auf Cortes Wigs by Jazz Cortes und eine Auswahl Pflegeprodukte.

24.7., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 20 Uhr, Infos und VVK über www.dragslam.de