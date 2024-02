Unter den wachsamen Augen von Queen of Ceremony Giselle Hipps mit Unterstützung von Jessica „Die Mutter“ Walker kämpfen (fast) jeden Monat sechs Nachwuchsqueens um die Gunst des Publikums. Als Performer*in oder Slammette bewerben kann man sich jederzeit – sobald eine Show „voll“ ist, rutscht man automatisch in die nächste. Egal ob Lipsync, Live-Gesang, Parodie, Comedy, Zauberei, Akrobatik oder klassische Travestie: Beim Drag Slam sind alle Show-Genres erlaubt. Riesen-Sause – und im Anschluss geht der Contest nahtlos in die „Milk’n’Cream“-Party über, zu der alle Gäste des Drag Slam herzlich eingeladen sind.

2.3., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 20 Uhr, dragslam.de