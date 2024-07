Drag Voyage intergalaktisch

× Erweitern Foto: Drag Voyage Team „DragVoyage“

Kurz vor Spielzeitende fliegen im Badischen Staatstheater Karlsruhe nochmal die Perücken: Space-Captain Vicky Voyage geht auf Expedition durchs Drag-Universum – im Handgepäck natürlich jede Menge Lipgloss, Lipsyncs, Stilettos und Glamour. Mit an Bord sind Alexander Cameltoe, der dem Publikum den farbenfrohen Planet Mushroom präsentiert, Betty Pearl, die sich von Komet zu Komet jodelt (!), Ruby Tuesday kennt sich aus mit der Dark Side Of The Moon, die ukrainische Drag-Botschafterin Samantha Jackson entdeckt ein neues Sternbild (nämlich ihr eigenes), Earl van Grey tanzt auf der Milchstraße, Bibi Leon erforscht unentdeckte Galaxienebel und Minnie Voyage strahlt mit der Sonne um die Wette. Lange Rede, kurzer Sinn: intergalaktische Drag-Unterhaltung.

15.7., Badisches Staatstheater, Hermann-Levi-Platz 1, Karlsruhe, 19:30 Uhr, www.staatstheater-karlsruhe.de