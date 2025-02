Drei Jahre #Chrischtelsplauderrunde

× Erweitern Foto: Sasha Ivanov

Im Februar feiert die Frankfurter Queen und GAB-Kolumnistin Christy Moon das Jubiläum ihrer zweimonatlichen Talk-Show im Switchboard. Im Interview erzählt Christy wie alles kam und auf was man sich zur Jubiläumsausgabe freuen kann.

Wie ist #Chrischtelsplauderrunde entstanden?

Das ist während Corona entstanden. Ich hatte die Idee, über mein Dating, mein Liebesleben, Männer aber auch über Lifestyle und so weiter per Livestream auf Instagram zu berichten. Ich habe dann begonnen, meine Fans darüber abstimmen zu lassen, über welche Themen ich sprechen soll – und jeden Dienstagabend um 20 Uhr war es dann soweit! Später kamen dann auch die ersten prominenten Gäste im Livestream dazu.

Wie kam es dann zur Idee, das Ganze live aus dem Switchboard zu senden?

Ich hab‘ so viele Zuschriften und Nachrichten per Social Media bekommen und dann hat Tom Dörr, der damals bei der AIDS-Hilfe und den Love Rebels gearbeitet hat, mit mir die Idee entwickelt, das als Live-Show mit Zuschauer*innen gut anzubieten. So ist der Kontakt zum Switchboard entstanden und gleich die erste Ausgabe im Januar 2022 war ein voller Erfolg.

Was hast du dazugelernt, in den vergangenen drei Jahren Sofa-Talk?

Erstmal freu ich mich, dass mein Talkformat so viel Aufmerksamkeit und Gehör fand. Ich hätte nie mit so einem Erfolg gerechnet. Ich freue mich auch, immer wieder über Tabuthemen sprechen zu können und aufzuklären. Dazugelernt habe ich, dass ich auf mich selbst vertraue, auf meine Intuition und mein Bauchgefühl hören muss und an mich selbst glauben muss, auch wenn Neider und Kritiker*innen versucht haben, mich zu verunsichern. Ich bin so stolz auf mein Team. Die Love Rebels, die AIDS-Hilfe, Roland, Josi, Jermaine, Tommy, das Switchboard und die vielen Ehrenamtlichen machen jedes Mal einen verdammt guten Job. Ohne diese Menschen, meinen Fans, Follower*innen und Supporter*innen wäre dieses Format nicht möglich. Es gibt kein vergleichbares Format in der Frankfurter Szene, welches so generationsübergreifend Menschen miteinander verbindet. Diese diversen Themen wie Sex, Politik, Mode, Livestyle, Musik, Sport, Aufklärungsarbeit, verbunden mit einer Prise Humor und Sexappeal, machen diese Show aus. Anderen Menschen Mut zu machen und zu spüren „hey, ich bin gut so wie ich bin“ ist ein ganz besonders schönes Gefühl für mich.

Was waren deine persönlichen Highlights in den vergangenen Jahren?

Zu meinen persönlichen Highlights zählt der Besuch von Bürgermeisterin Frau Eskandari Grünberg; sie hat sich den kritischen Fragen der queeren Community gestellt, bezüglich der zahlreichen queerfeindlichen Angriffe in Frankfurt und was die Stadt dagegen tut. Dann die #Chrischtelsplauderrunde-CSD-Ausgabe Open Air auf dem Basar der Vielfalt mit dem HIV-Positiven Gay-Pornodarsteller Hans Berlin; er spricht offen über seine HIV-Erkrankung und leistet wichtige Aufklärungsarbeit: „Weg von der Stigmatisierung“. Das hat mir Mut gemacht, seit letztem Jahr selbst öffentlich über meine HIV-Diagnose zu sprechen. Und dann die Ausgabe mit Mark Hartmann, dem bekannten Frankfurter DJ und Partyveranstalter. Es war spannend, ihm zuzuhören, welche queeren Partys und Events er in den letzten Jahren in Frankfurt erschaffen hat und was er damit für die queere Community tut.

Welchen Gast wirst du zur Jubiläumsshow empfangen - oder wird die Jubiläumsshow ganz anders als deine „normale" Talkrunde?

Zur Jubiläumsshow wird alles anders, wie schon beim zwejährigen Jubiläum: Es wird diesmal drei Talkgäst*innen geben, drei Generationen und drei unterschiedliche Menschen der queeren Frankfurter Community: Jessica Walker, Travestie- und Drag-Urgestein Frankfurts, Juliane Konchakovskaya, die bekannt ist für ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit und Unterstützung von LGBTIQ+ Rechten, und Katha Rupp, die beliebteste Barkeeperin der queeren Community aus dem Pink. Natürlich wird es auch wieder die eine oder andere Überraschung geben, aber ich möchte noch nicht zu viel verraten …

20.2., 3 Jahre #Chrischtelsplauderrunde, Switchboard, Alte Gasse 36, und per Live-Stream über Christys Instagram-Account, 20 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt, www.instagram.com/mo.christy/