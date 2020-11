Drei Jahre RUFF Gear

× Erweitern Foto: bjö RUFF Gear

Leder und Fetisch boomen in der Szene – und genau in diese Lücke preschte vor drei Jahren Webers Store. Er erweiterte das bis dahin überschaubare Angebot an Fetisch-Bekleidung und -Accessoires und steigerte letztendlich die Lust am Fetisch in Frankfurt.

RUFF hat sich zur beliebten Anlaufstelle nicht nur für die einschlägige Szene entwickelt. Denn neben klassischen Lederoutfits mit Lederhose, -Chaps, Motorradjacke, Kappe und derben Stiefeln, Outfits für Rubber- oder Sportswear-Fans und bekannten Labels Mr. B, Maskulo, Addicted und Pump findet man hier auch Kinky-Fashion, die vor allem in der jungen Clubszene à la „GRIND“ beliebt ist. „Fetish-Fashion nenne ich das“, meint Weber und zeigt als Beispiel Mode des Pariser Labels „ToF“ („Trends of Friends“) mit knackig geschnittenen Sportshorts in gold, silber oder mit Pailletten, Mini-Kilts und anderen Modeaccessoires. Oder die Sport-Fashion von Mr. Riegillio: Bomberjacken und Sporthosen aus Kunst- oder Lackleder.

Foto: bjö RUFF Gear

Im hinteren Bereich des Ladens finden sich Sextyos für jede Lust und Laune – „wir nennen das gerne unser Kompetenzzentrum Dildo“ lacht Weber und zeigt die extrem anschmiegsamen Silikon-Dildos von Topped Toys.

Auch das ist ein Beispiel für den Erfolg von RUFF: Hier kann man alles anschauen und anfassen. „Viele informieren sich in unserem Online-Shop und kommen dann im Laden vorbei“, erklärt Klaus Weber. Neben Fetish-Workshops gehört zum RUFF-Service zum Beispiel auch die Möglichkeit, Slings zu mieten – für diejenigen, die das einfach mal ausprobieren möchten. „Die meisten kaufen den Sling anschließend“, meint Weber; der Mietpreis wird dann angerechnet.

Zum dreijährigen Jubiläum greift Klaus Weber das Thema „3“ auf: „Am 7. November gilt für jeden Einkauf: Jedes dritte Teil ist frei; das jeweils günstigste von dreien gibt’s also geschenkt“, erklärt Weber. Checkt das!

7.11., Geburtstagsaktion 3 Jahre RUFF Gear, Brückenstr. 6, Frankfurt, www.ruffonline.de