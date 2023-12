× Erweitern Foto: Boogie Bougie BoogieBougie

Eine feine Adresse für besondere Geschenkideen – auch in letzter Minute vor dem Fest – ist die Fashion- und Lifestyle-Boutique MEN Limited. Mit dem richtigen Händchen für geschmackvolles Design und hochwertige Produkte mit trotzdem fairen Preisen hat Inhaber Goran Djukic gerade jetzt vor Weihnachten eine feurige Auswahl schicker Geschenkideen zusammengestellt. Eine dufte Sache sind die hochwertigen Duftkerzen von Boogie Bougie. Die kleine Antwerpener Manufaktur hat ihre fein kuratierte Kollektion handgemachter Duftkerzen jüngst erstmals auf einer Messe vorgestellt und MEN Limited präsentiert nun Frankfurt-exklusiv vierzehn Kerzen der Serie mit so atmosphärischen Namen wie „Siberian Fire Wood“, „Mimosa Darling & Leather“ oder „Sunset Amber & Almond“. „Die reichhaltigen Düfte erinnern an Spaziergänge im Wald, lange Tage am Strand, blühende Frühlingsblumen oder fremde Orte“ kommentiert Goran Djukic begeistert. „Eine Symbiose aus Abenteuer, Entspannung und Sinnlichkeit – We Are On Fire!“.

MEN Limited, Oeder Weg 29, Frankfurt, www.men-limited.de