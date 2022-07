dyke*march 2022

× Erweitern Foto: dyke*march Frankfurt

Der dyke*march Frankfurt geht in die vierte Runde – traditionell am CSD-Freitag. Dykes* demonstrieren für ihre Interessen, stellen politische Forderungen und zeigen, wie vielfältig die lesbische und queere, frauenliebende und genderqueere Bewegung ist – lesbische Sichtbarkeit ist eines der Hauptanliegen des dyke*marchs. Angeführt wird der Zug von den Dykes on Bikes.

15.7., 18:30 Uhr, Start am Römer, Endpunkt Klingerstraße vorm LSKH