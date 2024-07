Dyke*March Frankfurt: Auf die Straße!

× Erweitern Foto: Dyke*March Frankfurt „DykeMarchFFM“

Der Dyke*March Frankfurt findet in diesem Jahr zum sechsten Mal statt – vor allem, um mehr lesbische Sichtbarkeit zu zeigen: „Wir wollen lauter und bunter werden“, heißt es dazu in einer Ankündigung des schsköpfigen Orgateams. „Wir nutzen die Straße, um unsere Interessen und politischen Forderungen zu präsentieren und freuen uns ausdrücklich über jegliche Form der Unterstützung durch Menschen, die mit uns Dykes* sympathisieren und Position beziehen“.

× Erweitern Foto: Dyke*March Frankfurt „DykeMarch-Orgateam“ Das Dyke*March Orgateam (ohne Anne Breick)

Normalerweise findet der Dyke*March Frankfurt traditionell am CSD-Freitag statt – in diesem Jahr verschiebt sich der CSD wegen der Fußball-EM der Herren in den August – der Dyke*March aber hat seinen bekannten Termin am dritten Freitag im Juli beibehalten. „Wir freuen uns in diesem Jahr mal separat und eigenständig zu sein, um vielleicht auch mehr und andere Menschen zu gewinnen, die uns unterstützen“, erklärt Mit-Organisatorin Anne Breick; die Musikerin ist zum dritten Mal Teil des Dyke*March-Frankfurt-Orga-Teams. „Und vielleicht kommen diesmal auch viel mehr Jungs zum Dyke*March – weil: Es sind ja alle willkommen!“

× Erweitern Foto: Archiv Anne Breick „DykeMarch-AnneBreick“ Anne Breick alias Aye Bee Groove

Los geht’s am 19. Juli um 18 Uhr auf dem Römer mit einer Kundgebung und Musik vom Chor DonnAcappella, DJane Andelicious und Aye Bee Groove aka Anne Breick On Drums. Der Demozug startet gegen 19 Uhr und endet mit einem „lustvollen“ Demoabschluss in der Klingerstraße, zusammen mit den Frauen vom LSKH. Ab 22 Uhr geht die Party im LSKH weiter.

19.7., Dyke*March Frankfurt, 18 Uhr Kundgebung Römer, 19 Uhr Demo, 20:30 Uhr Fest in der Klingerstraße (LSKH), ab 22 Uhr Party im LSKH, mehr Infos über www.facebook.com/dykemarchfrankfurt/