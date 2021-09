Echt, Mann?!

× Erweitern Foto: Daniel Dornhöfer Striptease Szene aus „Striptease“

Das klassische Männerbild einer souveränen, starken Person, die im besten Fall Sicherheit bietet, aber als Nebeneffekt wie ein autoritärer Platzhirsch agiert, hat bereits seit den 1980ern irgendwie ausgedient. Dummerweise war der damalige Gegenentwurf – der „Softi“ – genauso verpönt. Das brachte viele Männer in die Bredouille, da sie nun gar nicht mehr wussten, wie sie als Mann denn nun sein sollten und gewollt waren.

Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert: Der metrosexuelle Mann, ein Versuch der 90er, hielt sich nicht lange und wird inzwischen vom retrosexuellen Mann abgelöst . Die Begriffe metro- und retrosexuell stammen vom britischen Autoren Mark Simpson, der sich nicht nur ausführlich mit Geschlechterrollen auseinandersetzt, sondern zu Beispiel in der von ihm herausgegebenen Anthologie „Anti-Gay“ auch die Schwulenbewegung und ihre Rollenklischees kritisch begleitet.

Der metrosexuelle Mann lässt typisch weibliche Eigenschaften zu, die sich allerdings oft nur auf das äußere Erscheinungsbild beschränken und damit eher einen Modegeschmack als eine Gesinnung bezeugen. Die Antwort darauf ist der retrosexuelle Mann – eine Rückkehr zum „echten Kerl“, der mit markantem Aussehen und dominantem Auftreten trotzdem ein gewisses Feingefühl an den Tag legen soll – was nach wie vor bleibt ist das seltsame Ringen von typisch männlichen und typisch weiblichen Eigenschaften, wobei Männer die weiblichen Eigenschaften offensichtlich mehr scheuen als der Teufel das Weihwasser.

Auch die Genderdebatte und ihre Infragestellung des binären Geschlechtersystems hat die Frage nach „was ist männlich“ nicht beantwortet, sondern höchstens mehr Alternativen zur klassischen Männlichkeit aufgezeigt.

In Zeiten von Männern zwischen #MeToo, neuer Homophobie, Fitnesswahn und Elternteilzeit hat die Frankfurter Theatermacherin Carola Moritz mit ihrem Projekt Compagnie en Route und den Schauspielern Christoph Gérard Stein und Ives Pancera unter dem Titel „Echt, Mann?!“ vier Theaterstücke zusammengestellt, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema Männlichkeit auseinandersetzen; dabei stellt sich das Ensemble die Fragen „Wie wollen wir heute unsere Sexualität leben?“ und „Ist das biologische Geschlecht noch wirklich wichtig?“. Die Premiere wurde coronabedingt seit dem Frühjahr 2021 aufgeschoben – nun kommen die Stücke endlich auf die Bühne!

Mit dabei ist die Parabel „Striptease“ des polnischen satirischen Theaterschreibers Sławomir Mrożek, in der zwei Männer – oder hier zwei Dragqueens – sich in einem unbekannten Raum wiederfinden. Was hat sie an diesen Ort gebracht? Zusätzlich fordert eine unbekannte Autorität immer neue Opfer von ihnen. Als Special gibt’s zum Auftakt des Stücks eine Dragshow mit Vanessa P.

„Echt Mann?!“ – Theaterreihe von Compagnie en route im Kulturhaus Frankfurt, Pfingstweidstr. 2, Frankfurt, www.kulturhaus-frankfurt.de, www.compagnie-en-route.de

„Striptease“ von Sławomir Mrożek, Premiere am 15.9., 20 Uhr, weitere Termine am 16., 22. und 29.9.

Klick hier für unser Interview mit Hauptdarsteller Christoph Gérard Stein über das Projekt „Echt, Mann?!“