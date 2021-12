× Erweitern Foto: Mara Monetti Fotografie

Zurückhaltend und sinnlich, dabei praktisch und alltagstauglich: Sandra Nitz hat für ihr Porzellan eine ganz eigene und konsequente Formensprache entwickelt.

Nachdem sie 10 Jahre als Mitbegründerin die Werkstatt und Laden-Galerie KASINO im Keramik-Mekka Höhr-Grenzhausen betrieb, ist sie seit 2016 mit ihrem eigenen Werkstatt-Laden „Nitz Porzellan“ in Frankfurt Sachsenhausen.

Charakteristisch sind vor allem die sanften Wellen ihrer Trinkgefäße, Teller, Becher, Schüsseln oder Blumenvasen. Das zweite charakteristische Merkmal: Glasuren werden oft nur im Inneren der Gefäße verwendet – das erhält die natürlich-feine Haptik des Porzellans auf der Außenseite, macht jedes Stück zum Handschmeichler und setzt darüber hinaus farbige Akzente im ansonsten meist in Weiß gehaltenen Geschirr.

× Erweitern Foto: Mara Monetti Fotografie

Alles bei Nitz Porzellan wird ausschließlich in Handarbeit auf der Töpferscheibe gedreht – so entstehen kleine, kaum merkliche Unterschiede, die jedes Stück zum Unikat machen. In ihrer zurückhaltenden Schlichtheit bleiben die Porzellanstücke immer praktisch, sind absolut alltagstauglich und haben auch schon als Ausstattung für Cafés und Restaurants überzeugt. Echte Handwerkskunst eben!

Nitz Porzellan, Werkstatt in der Gutzkowstr. 10, Frankfurt, Offenes Atelier am 3. Adventswochenende 11. und 12.12., Sa 10 – 19 Uhr, So 11 – 18 Uhr, oder Besuch nach Vereinbarung, www.nitz-porzellan.de, www.instagram.com