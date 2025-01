Édouard Louis: Die Freiheit einer Frau

× Erweitern Foto: Denis Koone Kuhnert Eva Mattes in Die Freiheit einer Frau

Der Autor Édouard Louis ist einer der gefeiertsten zeitgenössischen französischen Schriftsteller der vergangenen Jahre. Seine Romane „Das Ende von Eddy“ und „Wer hat meinen Vater umgebracht“ erzählen von Louis‘ Kindheit und Jugend in der französischen Provinz. Dabei schildert er unverhohlen nicht nur das Leben in mittellosen Verhältnissen, voller Gewalt, Diskriminierung und Homophobie, sondern beschreibt auch die scheinbar unumstößlichen Mechanismen gesellschaftlicher Klassenunterschiede. In verschiedenen Essays, wie dem in der New York Times erschienen Text „Why My Father Votes For Le Pen“, hat der dies später noch detaillierter analysiert.

Nach Louis und seinem Vater stand für „Die Freiheit einer Frau“ die Lebensgeschichte seine Mutter Patin: Eines Tages beschließt Monique Bellegueule, einfach auszureißen, weg aus der Provinz, weg von ihrem zweiten Mann, der wie auch der erste trinkt und sie demütigt. Ihren Weg zu einem selbstbestimmten Leben beschreibt Louis in seiner bekannten Art: schonungslos und liebevoll zugleich.

„Meine Mutter hat ihr ganzes Leben mit Armut und männlicher Gewalt gekämpft“, erklärt Louis zu seinem Roman. Als Kind hätte er sich oftmals eine andere Mutter gewünscht, heute erlebt er sie als Frau, die, genau wie Louis selbst, den Weg aus den prekären Verhältnissen aus eigener Kraft gefunden hat.

Regisseur Falk Richter zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Theatermachern und arbeitet an renommierten Häusern in ganz Europa. Neben verschiedenen Auszeichnungen erhielt er unter anderem 2018 auf der Berlinale einen Special Teddy Award für sein Engagement für die LSBTIQ* Community.

Für die Rolle der Monique Bellegueule hat Richter die Schauspielerin Eva Mattes ausgewählt.

„Die Freiheit meiner Mutter“ wird im Hessischen Staatstheater Wiesbaden noch einmal am 2. März sowie im Rahmen der Maifestspiele zu sehen sein.

31.1., Hessisches Staatstheater, Christian-Zais-Str. 3, Wiesbaden, 19:30 Uhr, www.staatstheater-wiesbaden.de