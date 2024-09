Ein Bauunternehmen im Wandel der Zeit

× Erweitern Foto: Unternehmensgruppe Kleespies „Kleespies-Team-1“ Johannes Kleespies, Frank Kleespies und Theresa Kleespies-Thomas.

Das Bauunternehmen Kleespies aus dem hessischen Jossgrund im Main-Kinzig-Kreis gehört zu den festen Größen im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Gegründet wurde es im Jahr 1949 von Franz Kleespies und ist bis heute in Familienhand geblieben. Derzeit wird es in der dritten und vierten Generation von Frank und Johannes Kleespies geführt. Beide haben sich, wie schon ihre Vorfahren, der Tradition des Bauhandwerks verschrieben und legen einem klaren Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Das hat sich bewährt: Kleespies ist sowohl bekannt für seine handwerkliche Exzellenz und Zuverlässigkeit als auch für seine tiefe Verwurzelung in der Region. In diesem Jahr feiert Kleespies sein 75-jähriges Bestehen und kann stolz auf eine bewegte und erfolgreiche Geschichte voller Innovation und Tradition zurückblicken. Gleichzeitig werden die Weichen für eine nachhaltige und innovative Zukunft gestellt.

Projekt „Landwehr Quartier“

Ein herausragendes Projekt, das Kleespies aktuell realisiert, ist das „Landwehr Quartier“ in Hattersheim am Main. Auf dem insgesamt 9,7 Hektar großen Gelände entsteht ein vielfältiges Quartier mit Wohn- und Gewerbeeinheiten. Kleespies ist für den Bau von 368 modernen Miet- und Eigentumswohnungen auf mehreren Baufeldern verantwortlich. Besonders in den Baufeldern 3 und 4 liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit, da diese Wohnungen nach den KfW40-NH-Standards gebaut werden. Trotz der Herausforderungen auf dem aktuellen Immobilienmarkt sind bereits 70% der über 107 Wohnungen der Wohnungen in diesen Baufeldern verkauft. In Kürze startet Kleespies zudem mit der Bebauung von Baufeld 5, um das Quartier weiter voranzubringen.

× Erweitern Foto: Unternehmensgruppe Kleespies „Kleespies-LandwehrQuartier“ Aktuell im Bau: Das „Landwehr Quartier“ in Hattersheim am Main

„Unser Erfolg zeigt, dass Qualität und nachhaltige Bauweise auch in schwierigen Zeiten überzeugen“, betont Frank Kleespies.

Weitere Wohnprojekte entstehen in Frankfurt Bergen-Enkheim, Aschaffenburg, Rodenbach und Hanau. Der Verkauf der meisten Projekte erfolgt provisionsfrei direkt über den hauseigenen Vertrieb, während für das Projekt in Hanau ein externer Makler die Vermarktung übernimmt.

× Erweitern Foto: Unternehmensgruppe Kleespies „Kleespies-Team-2“ Johannes und Frank Kleespies leiten das Unternehmen in der dritten und vierten Generation.

Mit Projekten wie dem „Landwehr Quartier“ setzt das Unternehmen Maßstäbe im modernen Wohnungsbau und bleibt seiner Philosophie treu, Lebensräume zu schaffen, die den Menschen ein Zuhause bieten.

