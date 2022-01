Ein Knaller: Young Frankenstein

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold

Was lange währt wird endlich gut: Wegen technischer Schwierigkeiten musste die Musical-Premiere von Young Frankenstein Ende November zwei Mal verschoben werden. Schaut man sich den betriebenen Bühnen-Aufwand an, kann man das verstehen: Das für seine aufwändigen Bühnenbilder ohnehin bekannte English Theatre hat sich in Young Frankenstein selbst übertroffen.

Und selten hat man eine derart rasant inszenierte Musical-Aufführung gesehen. Das Saallicht ist noch nicht richtig erloschen, da geht’s schon los mit 100% Action auf der Bühne – allen voran der großartige Dr. Frankenstein-Darsteller Keith Ramsey, eine Mischung aus Charly Chaplin, Freddie Mercury und Kermit aus der Muppets Show; schon allein Ramseys Mimik und Körpersprache würde den ganzen Theaterabend füllen. Ähnlich großem Einsatz liefern auch Shaun Chambers als Diener Igor, der trotz Buckel wie Rumpelstilzchen hüpft, und Leanne Pinder als furchteinflößende Haushälterin Frau Blücher, die mit Rollator und Wackel-Dackel-Kopf den frenetischsten Publikumsapplaus erntete.

Nicht zu vergessen die jodelnde Laborassistentin Inga (Leah Barbara West) und Corinne Priest als Frankensteins snobistische Verlobte Elisabeth; die entdeckt im Laufe des Stücks ihr Herz für das von den Toten wiedererweckte grüngesichtige Monster (imposant: Nic Calin), und schon ist man mittendrin im schönsten Musical-Wahnsinn: pfeilschnelle Wortgefechte, perfektes Comedy-Timing, respektlos zotige Witze, ein quirliges Ensemble mit galoppierenden Tanzszenen samt einer waschechten Stepnummer – Young Frankenstein hat alles! Aus Mel Brooks knalliger Vorlage wird mit der Regie von Derek Anderson im English Theatre brillantes Live-Entertainment! Und natürlich ist das alles auch noch ein Riesenklamauk!

Foto: Martin Kaufhold Foto: Martin Kaufhold Foto: Martin Kaufhold

Noch bis 6.3., „Young Frankenstein“, Regie: Derek Anderson, The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt. Spielzeiten: Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de