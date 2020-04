Linda lässt sich nicht entmutigen: Trotz der immer noch andauernden Schließung des Schwejk wurde für das ursprünglich für Juli geplante Schwejk Party-Boot ein neuer Termin angepeilt:

Die lustige Crew um Kapitän Linda soll nun am 27.9. in See stechen – „und dann wird aber richtig gefeiert“, verspricht Linda.

Tickets gibt es, sobald das Schwejk wieder geöffnet hat!

www.schwejk-frankfurt.com