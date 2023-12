Ein uferloses Chorspektakel

× Erweitern Foto: Regina Petri Die Uferlosen

Der Chor „Die Uferlosen“ feiert in diesem Jahr das 25-jährige Chor-Jubiläum – natürlich mit einem Konzert! Dafür hat sich der gemischte Chor aus Mainz/Wiesbaden Verstärkung geholt: Die Weibrations, der Karlsruher Lesben-Chor, klinkt sich ein und gemeinsam präsentieren die zwei Chöre einen regenbogenbunten Abend mit entstaubter Chormusik. Den Karlsruher Lesben-Chor gibt es übrigens ebenfalls schon seit 25 Jahren, und da wird beim gemeinsamen Konzert bestimmt viel aus den Nähkästchen beider Chöre geplaudert. „Die Uferlosen“ legen schon mal gut vor mit ihrer unglaublichen Entstehungsgeschichte: Ende der 1990er suchte die Mainzer Sommerschwüle (der heutige CSD Mainz) für ihre Bühnenshow einen regionalen Live-Act. Um die Show-Lücke zu füllen, fand sich eine kleine Gruppe Wagemutiger, die selbstlos fünf D-Mark in eine Karaoke-CD der schwedischen Band ABBA investierte, um mit zwei umgetexteten ABBA-Songs ein kühnes Mini-Liveprogramm zu bestreiten. Der Auftritt hatte offenbar starken Eindruck hinterlassen, denn aus dieser Gruppe heraus bildete sich der Chor „Die Uferlosen“, der heute unter der Leitung von Anja Komarnicki 26 Sänger*innen zählt. Die Uferlosen ist ein durch und durch gemischter Chor von Frauen und Männern verschiedenster sexueller Orientierungen, die durch den Spaß am gemeinsamen Singen miteinander verbunden sind. Was aus der Entstehungsperformance geblieben ist, sind bekannte Melodien, die mit neuen, queeren Texten versehen werden. Damit tritt der Chor unter anderem auch regelmäßig zur Mainzer Fastnacht auf, bei der alternativen Sitzung der Meenzer Drecksäck – „und das sind überwiegend Heten, was am Anfang eine echte Herausforderung war“, erinnert sich der Chor auf seiner Website.

9.12., Haus der Jugend, Mitternachtsgasse 8, Mainz, 18 Uhr, www.uferlose.de