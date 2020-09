Eine Diva sagt Good-bye

× Erweitern Foto: Sven Kluegl Bäppi

Mit seinen Travestie-Revuen wurde Bäppi La Belle zur Frankfurter Kultfigur, seine Fans schwärmen noch heute vom „Rosa Bock“ und der legendären Politshow „Angela, du goldisch Maus“. Nach 26 Jahren wandern die Glitzerfummel – und eine Burka – aber endgültig in die Vitrine; die Grande Dame verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand und vor dem geistigen Auge sieht man La Belle ein letztes Mal die Treppen des, inzwischen geschlossenen Theatrallalla-Theaters in der Friedberger Landstraße hinabwandeln und die Worte flüstern: „Ich bin bereit für die Großaufnahme, Mister deMille“.

