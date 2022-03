Einfach Torsten!

× Erweitern Gestaltung: Silvie Brucklacher-Gunzenhäußer

Der in Stuttgart aus Tom’s Bar bekannte Torsten Poggenpohl hat mit „einfach!ch“ einen autobiografischen Roman vorgelegt.

Der Titel täuscht, denn einfach war es nicht immer in Torstens Leben. Sonst wäre eine Autobiografie mit gerade mal 42 Jahren wahrscheinlich auch nicht gerechtfertigt „Mein Name ist Torsten Poggenpohl und ich bin schwul, bipolar und positiv“ – so beginnt das Buch, das die Leser*innen in 84 Kapiteln (!) mitnimmt auf eine haarsträubende Achterbahnfahrt der vergangenen sieben Jahre in Poggenpohls Leben.

Ein Leben zwischen Genie und Wahnsinn, Schein und Sein, VIP-Lounge, Infektiologie und Psychiatrie. Seine bipolare Störung äußert sich in einer dauerhaft verschobenen Selbstwahrnehmung mit dem deutlichen Hang zur Selbstüberschätzung.

Poggenpohl nennt das den „Karneval der Synapsen“. So getrieben wie er selbst ist, liest sich auch sein Buch: Ein Text mit Sogwirkung, faszinierend und verstörend zugleich. Erfrischend ist aber immer die Offenheit, mit der er über seine Hochs und Tiefs spricht und damit wichtige Infos über die Krankheit sowie die HIV-Infektion vermittelt. Mutig! Ein Interview mit Torsten Poggenpohl gibt’s in der kommenden Ausgabe des GAB Magazins.

„einfach!ch“ von Torsten Poggenpohl, erschienen bei BoD, www.bod.de, mehr Infos auf Facebook