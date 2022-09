Einrichten mit den Bürkle-Brothers

× Erweitern Foto: Brühl

„Nachhaltigkeit und Langlebigkeit werden bei uns groß geschrieben“, sagt Stephen Bürkle, der zusammen mit seinem Bruder Martin das 1959 in Neu-Isenburg gegründete Familienunternehmen Bürkle Wohnkonzept in zweiter Generation führt. „Das heutzutage weithin übliche, schnelle, hektische Geschäft mit Auslieferung kurz nach dem Mausklick – oft zu Lasten der Qualität – ist nicht so unser Ding“, so Stephen Bürkle weiter.

Mit der langjährigen Zusammenarbeit mit den besten Möbelherstellern und Manufakturen bürgt das Unternehmen für Qualität – heute mit dem Fokus auf hochwertigen Einrichtungen für Wohnen, Schlafen und Küche. Ein Schwerpunkt sind digital geplante Möbel, die vom eigenen Montageteam ausgeliefert und sorgfältig montiert werden. Um perfekt planen zu können, vereinbart das Bürkle-Team gerne Termine bei den Kund*innen zu Hause, selbst wenn es „nur“ um den Austausch von Stühlen oder eines Regals geht.

× Erweitern Foto: Gelderland Luxaflex Styling Bregje Nix

Neben Einbauküchen und für jede Raumsituation passgenaue Einbauschrank-Lösungen sind individuelle Sofaideen mit oft verblüffenden Zusatzfunktionen ein weiterer Schwerpunkt des Ladengeschäfts. Zum Beispiel kann man auf dem eher zierlichen BRÜHL-Sofa roro nicht nur sitzen, sondern die Sitzpositionen verändern, um zum Beispiel die Beine hochzulegen oder darauf zu schlafen. Hierzu gibt es eine ganze Palette an Typen und natürlich eine große Auswahl an Bezügen aus Leder oder Stoff. Als schlichtes Pendant zu den Funktionssofas bilden Wohnlandschaften einen Gegenpol – zum Beispiel die von BRETZ, IP-Design oder die individuellen Couches von Gelderland.

Bürkle Wohnkonzept, Frankfurter Str. 19, Neu-Isenburg, www.buerkle-wohnkonzept.de