Einzigartig und maßgefertigt

Shoji-Elemente werden nicht nur wegen ihrer Funktionalität als Raumteiler oder Türen für Wandschränke geschätzt; die handgefertigten Holzrahmen aus abgelagerter Hemlockfichte sind mit edlem Japanpapier bespannt und verleihen jedem Raum eine einzigartige Ästhetik aus schlichter Erhabenheit und dezenter Eleganz.

Die richtige Adresse für maßgefertigte Shoji-Elemente in Frankfurt ist bios affair; das Möbelgeschäft ist nicht nur Experte für gesundes Schlafen, sondern auch für außergewöhnliche Wohn-Ideen. Ein Faible für japanische Wohnkultur hatte bios affair schon immer: Unter dem Namen „futon affair“ startete das Geschäft in den 1980ern als erster Frankfurter Händler für japanische Schlafmatten und Naturmatratzen.

Für die Shoji-Elemente arbeitet bios affair mit der Hamburger Schreinermeisterin Cornelia Diekmann zusammen; sie hat sich seit 1989 auf japanische Inneneinrichtungen spezialisiert und stellt die Shoji auf Maß für bios affair her; in Frankfurt plant der Schreiner Stefan Sitzius die Elemente vor Ort individuell für jeden Kunden, bevor sie in Hamburg gefertigt werden.

Bios affair berät zu den vielfältigen Möglichkeiten der Shoji-Raumelemente und begleitet die einzelnen Projekte mit genauer Planung – „Das ist unsere Spezialität“, meint das Team!

bios affair, Höhenstr. 16, Frankfurt, www.biosaffair.de