Elegante Küchen mit Liebe zum Detail

× Erweitern Foto: Snook, next125 Frankfurt Ostend „next125-1“

Küche ist nicht gleich Küche. Das wird sofort klar, wenn man das Frankfurter Küchenstudio next125 Frankfurt Ostend auf dem Uniongelände in der Hanauer Landstraße zum ersten Mal betritt: Ambiente, Stil und ein ganz eigener Touch sind es, die eine Traumküche ausmachen. „In unserem Studio zeigen wir das Besondere an einer next125-Küche“, erklärt Geschäftsführer Ralf Buschnakowski. Und das Besondere ist vor allem die Liebe zum Detail: „Im Zentrum all unserer Küchen stehen Menschen, die durchdachtes Design, präzise Verarbeitung und hochwertige Materialien zu schätzen wissen. Für uns ergibt sich daraus der Anspruch, außergewöhnlich elegante Küchen zu entwickeln, die Funktion und Emotion verbinden“, so Ralf Buschnakowski weiter.

Der Markenname next125 geht auf das architektonische Rastermaß von 12,5 cm zurück, das eine ideale Anpassbarkeit von Arbeitshöhe, Stauraum und Ästhetik verbindet.

× Erweitern Foto: Snook, next125 Frankfurt Ostend next125-2

Sieben Design-Prinzipien prägen next125: Präzision, Eleganz, Kreativität, Reduktion, Funktionalität, Emotionalität und Technologie. Daraus ergibt sich eine einzigartige Formsprache, inspiriert von den Werten des Bauhauses und verarbeitet auf höchstem Niveau moderner industrieller Fertigung. Bei next125 Frankfurt Ostend steht man mit jahrelanger Planungserfahrung in der Branche voll hinter diesen Prinzipien. „Eine Küche wird nur dann für die Kundschaft perfekt, wenn sie auf die individuellen Bedürfnisse und Räume zugeschnitten ist“, so Ralf Buschnakowski. Im 600 Quadratmeter großen Ausstellungsraum und mit dem eingespielten next125-Team kann die Kundschaft hier individuelle Beratung für jedes Küchenbedürfnis genießen. Dabei lassen die entspannte Atmosphäre und der persönliche Service richtig Zeit, um in Küchenträumen zu schwelgen.

next125 Frankfurt Ostend, Union Gelände, Hanauer Landstr. 184, Frankfurt, www.next125-frankfurt.com